В декабре в китайском Ханчжоу продет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях не примет участия лидер российской сборной Юлия Ефимова.

В декабре в китайском Ханчжоу продет чемпионат мира по плаванию на короткой воде. В соревнованиях не примет участия лидер российской сборной Юлия Ефимова.Трехкратный призер Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова решила пропустить старты в Китае. Спортсменка объяснила свое решение желанием лучше подготовиться к следующему сезону. В 2019 году в Южной Корее пройдет чемпионат мира по водным видам спорта.Стали известны имена российских пловцов, которые выступят на декабрьском чемпионате мира. В Ханчжоу отправятся Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Виталина Симонова, Мария Каменева, Дарья Карташова, Ирина Кривоногова, Дарья Муллакаева, Розалия Насретдинова, Александра Сабитова, Валерия Саламатина, Анастасия Сорокина, Арина Суркова, Мария Киселева (Темникова), Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова; Михаил Вековищев, Иван Гирев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Климент Колесников, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Даниил Пасынков, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Евгений Седов, Григорий Тарасевич, Сергей Фесиков, Александр Харланов, Андрей Шабасов, Роман Шевляков.