Медленные столкновения тектонических плит под океаном втягивают вглубь Земли примерно в три раза больше воды, чем предполагалось ранее.

Американские учёные обнаружили, что в недра Земли через зоны субдукции всасывается в три раза больше воды, чем считалось ранее. Подобные огромные "трещины", покрывающие поверхность планеты, появляются на границах тектонических плит.Понимание работы глобального водного цикла чрезвычайно важно, поскольку вода покрывает большую часть планеты и поддерживает жизнь на ней.Известно, что огромное количество воды заперто внутри Земли. Исследование 2017 года показало существование в земной мантии такого же количества вод, что и во всех океанах вместе взятых.Исследователи также установили, что субдукция (движение земной коры, в ходе которого одни тектонические плиты погружаются под другие) – единственный механизм, при помощи которого вода попадает внутрь планеты. При этом учёные не слишком хорошо понимают все тонкости этого процесса.Дуглас Винс (Douglas Wiens) и его коллеги из Университета Вашингтона в Сент-Луисе изучали субдукцию воды у Марианской впадины в Тихом океане. Самая глубокая точка Марианской впадины — Бездна Челленджера, её глубина составляет практически 11 километров ниже уровня моря. Собственно, интересовавшее учёных место – часть субдукционной системы, где тихоокеанская плита находится под марианской плитой.Когда вода проникает в земную кору вдоль линии разлома, она попадает "в западню". При определённых температурах и давлении начинают происходить химические реакции, в результате которых вода переходит из жидкого состояния во "влажные камни". Так поэтично обозначают водосодержащий минерал, который затем образует часть тектонической плиты. Затем эти "влажные камни" погружаются всё глубже и глубже в мантию.В исследовании, опубликованном в издании Nature, учёные выяснили, сколько воды втягивается таким образом внутрь Земли через Марианский жёлоб.Они собрали данные, используя 19 сейсмографов, разбросанных по жёлобу и прослушивающих всё: от окружающего шума до подводных землетрясений.При помощи этих сведений они смогли создать примерную картину распределения минералов, которые располагаются на глубине до 32 километров под морским дном. Поясним, что скорость, с которой через породы проходят сейсмические волны, показывает, сколько воды может быть в них "запрятано".Оказалось, что количество воды, удерживаемое во "влажных камнях", было намного больше, чем изначально считалось: до четырёх раз больше предыдущих оценок.Если применять эти результаты к зонам субдукции по всему миру, то, выходит, что в недра Земли затягивается примерно в три раза больше воды, чем предполагалось ранее.И если данные верны, то это указывает на большой дисбаланс между тем, сколько воды поглощается и сколько вытесняется.Поясним, что после спуска в недра планеты вода в конечном итоге возвращается обратно на поверхность в виде водяного пара во время извержений вулканов.Если количество воды в недрах Земли больше, а на поверхности меньше, чем считалось ранее, то это противоречит представлениям, согласно которым океан в нынешнем виде сохранялся в течение, по крайней мере, последних 550 миллионов лет, говорит Винс.Исследователи полагают, что вулканы извергают гораздо больше воды, чем считалось прежде. И это то, что будет необходимо проверить в первую очередь.Впрочем, стоит отметить, что не так давно учёные обнаружили и другие пути выхода воды на поверхность Земли.Добавим, что ранее исследователи также выяснили, куда подевалась огромная часть земной коры и нашли в Индийском океане "потерянный" континент.Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, что тектонические плиты Земли ускорились в два раза.