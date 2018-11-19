В столице Эстонии Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу среди женщин. Сборная России проиграла команде Чехии. Это первое поражение россиянок на турнире.

В столице Эстонии Таллине продолжается чемпионат Европы по керлингу среди женщин. Сборная России проиграла команде Чехии. Это первое поражение россиянок на турнире.Сборная России, в составе которой выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева, уступила чешкам 9:10 (0:2, 1:0, 3:0, 1:0, 0:5, 2:0, 0:2, 1:0, 1:0, 0:1). Ранее наша сборная одержала три победы — над сборными Германии (12:5), Италии (11:4) и Латвии (8:7).В понедельник россиянки проведут еще одну встречу – с лидером турнира сборной Швейцарии. В турнире участвуют сборные России, Германии, Дании, Италии, Латвии, Финляндии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Шотландии. Сначала команды сыграют в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные продолжат борьбу в полуфинале.