Владимирцы предпочитают не откладывать деньги, а приобретать потребительские товары длительного пользования уже сейчас

Владимирцы предпочитают не откладывать деньги, а приобретать потребительские товары длительного пользования уже сейчасС начала этого года жители Владимирской области взяло кредитов на 59,8 млрд рублей. Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.Основную массу кредитов – почти 45 млрд рублей - население 33 региона взяли на потребительские цели.На рост кредитования, по мнению специалистов Центробанка, влияет изменение модели поведения - со сберегательной на потребительскую. Владимирцы предпочитают не откладывать деньги на будущие покупки, а приобретать потребительские товары длительного пользования уже сейчас.Активность жителей региона в сегменте ипотечного кредитования связана и со снижением процентной ставки, которая к октябрю этого года уменьшилась до 9,5%, а в начале 2018 года была 10,7% годовых. В итоге, сумма жилищных кредитов составила почти 15 млрд рублей и увеличилась в 1,5 раза. Всего с начала года выдали 8886 ипотек.Если говорить о «долговой яме», в которую загоняют себя оставшиеся на плаву предприятия региона, в Центробанка отметили, что общая сумма задолженности по кредитам, предоставленным предпринимателям области, составила 98,8 млрд рублей, и это на 6,8% выше относительно соответствующего периода прошлого года.