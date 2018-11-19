Молодожены из Санкт-Петербурга Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова погибли в аварии на скутере во время свадебного путешествия по Доминиканской Республике. Трагической новостью поделился брат Дмитрия на свой странице в социальной сети Вконтакте.

Молодожены из Санкт-Петербурга Дмитрий Онышкевич и Александра Помелова погибли в аварии на скутере во время свадебного путешествия по Доминиканской Республике. Трагической новостью поделился брат Дмитрия на свой странице в социальной сети "Вконтакте".Трагедия произошла 16 ноября недалеко от города Санто-Доминго, куда пара возвращалась после прогулки по Пуэрто-Плата, где они хотели посмотреть на статую Иисуса. Молодожены возвращались в отель по серпантину, в какой-то момент Дмитрий не смог справиться с управлением и они въехали в железное ограждение."Когда они обратно возвращались, там горный серпантин, и на склоне, видимо, очень большой спуск был. Не справились с управлением, либо с тормозами что-то случилось, и они въехали в железный отбойник", – рассказала подруга погибших Татьяна в интервью "".Причиной ДТП могла стать неисправность тормозной системы скутера, который они арендовали. Девушка погибла на месте, ее супруг был в критическом состоянии доставлен в больницу, где умер в реанимации, передает .Подруга молодой семьи сообщила, что с ней связались сразу после аварии. Татьяну попросили приехать в больницу на опознание. Сейчас представители российского консульства в Доминиканской республике готовят документы для транспортировки тел на территорию России. Это дорогостоящий процесс, и родственники пары объявили о сборе пожертвований. В ближайшее время в страну должен прилететь отец Дмитрия.Татьяна рассказала, что молодые люди познакомились, когда Александра пришла к Дмитрию делать свою первую татуировку. Свадьбу они сыграли в июле, а в октябре пара отправилась в путешествие. "Они практически не пили. Хорошие ребята, спортивные. Дима был татуировщиком, любил рисовать. Мы до последнего не верили, что нам такие новости в больнице сообщат", – цитирует Татьяну интернет-издание Газета СПб.