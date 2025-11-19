В ходе обыска было изъято более 2060 граммов наркотических веществ.

В Собинском районе Владимирской области раскрыли нарколабораторию. Как сообщает пресс-служба УФСБ по региону, 44-летний местный житель организовал производство наркотиков в своем доме и прилегающих постройках.Оперативники задержали подозреваемого в октябре этого года при поддержке Росгвардии. В ходе обыска было изъято более 2060 граммов наркотических веществ, а также необходимое оборудование и химические реактивы для их изготовления.Возбуждено уголовное дело по статьям ч.5 ст.228.1 и ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).