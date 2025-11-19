Авария произошла 18 ноября, около полуночи, на улице Двориковское шоссе в Александрове. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 21-летняя водитель «Опеля» ехала со стороны

Авария произошла 18 ноября, около полуночи, на улице Двориковское шоссе в Александрове. По предварительной информации УМВД по Владимирской области, 21-летняя водитель «Опеля» ехала со стороны улицы Геологов в сторону улицы 3-я Ликоушинская. Девушка не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с «Шевроле». В результате удара водитель «Опеля» погибла на месте. Трое