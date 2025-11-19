Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подвело итоги сезона активности клещей. С начала года за медицинской помощью после укусов обратились 2890 человек, среди которых 669 детей.

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области подвело итоги сезона активности клещей. С начала года за медицинской помощью после укусов обратились 2890 человек, среди которых 669 детей. Зафиксировано 39 случаев заражения иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма). К счастью, случаев клещевого энцефалита в регионе не зарегистрировано. Специалисты отмечают, что клещи представляли опасность на всей территории области. Чаще всего