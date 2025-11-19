Александр Вилков из Меленковского района и София Соловьева из Кольчугинского – в числе победителей Всероссийского конкурса сочинений. Их работы войдут в сборник сотни лучших работ ВКС-2025.

Александр Вилков из Меленковского района и София Соловьева из Кольчугинского – в числе победителей Всероссийского конкурса сочинений. Их работы войдут в сборник сотни лучших работ ВКС-2025. Всего на федеральный этап состязания поступило 442 работы. Лучшими признаны авторы 100 текстов из 58 регионов страны. Каждый конкурсант представил работу по одному из 14 тематических направлений. Александр Вилков (5