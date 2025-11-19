Инцидент произошел 18 ноября около 23:55.

В Александровском районе накануне поздно вечером произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и пятеро получили травмы.Инцидент произошел 18 ноября около 23:55 на Двориковском шоссе в Александрове. Водитель автомобиля «Опель», девушка 2004 года рождения, потеряла контроль над управлением. Ее машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Шевроле», которым управлял мужчина 1974 года рождения.В результате лобового удара молодая водитель «Опеля» скончалась на месте происшествия. Ее пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Водитель «Шевроле» также госпитализирован, рассказали в УМВД по региону.В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Александровскому району проводят проверку по факту дорожного происшествия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .