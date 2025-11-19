Очевидец сообщает, что видел не менее четырех насекомых.

В аптеке Коврова Владимирской области, расположенной по улице Абельмана в здании «Посылторга», замечены тараканы. Об этом горожане рассказалиОчевидец сообщает, что видел не менее четырех насекомых. Ситуация вызывает вопросы к санитарному состоянию аптечного пункта, предназначенного для хранения и реализации лекарственных средств.«Это видимо у кого-то тараканы выползли из головы , после того как они увидели цены на лекарства», — шутят горожане в соцсетях.