На захудалом колхозном дворе сидят трое: кот, пес Шарик и петух.
Петух говорит:
- Все, мужики, надоело. Завтра в последний раз вас разбужу и буду собираться в дорогу. Курочек нет, жрать нечего. А вчера, проходя мимо кухни, услышал, что к выходным собираются бульон куриный готовить. Явно в мой огород камень.
Кот:
- Да и я, наверное, с тобой. Корову продали, молока нет, сметаны нет, всех мышей я уже сожрал, что мне здесь еще делать?
Пес стыдливо поднял глаза и смущенно проговорил:
- А я, пожалуй, еще на недельку задержусь.
- ?
- Вчера услышал, как хозяйка с мужем ругались. Так она его предупредила: если он через неделю зарплату в дом не принесет, будет у Шарика х..й сосать!
