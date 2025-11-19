За девять месяцев текущего года от владимирцев поступило 879 жалоб на деятельность банков.

С января по сентябрь этого года жители Владимирской области направили в Банк России 1435 жалоб. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Аферисты ушли на второй планЗа девять месяцев текущего года от владимирцев поступило 879 жалоб на деятельность банков. Если в 2024 году жителей региона больше волновали проблемы, связанные с мошенничеством, то в этом году жители чаще писали об отказе в проведении операций и блокировке счета.«Блокировка счета, когда клиент полностью теряет к нему доступ, является крайней мерой. Банки прибегают к ней очень редко и только в предусмотренных законом случаях. Но блокировками часто называют отказы в проведении операций и отключение дистанционного банковского обслуживания за участие в мошеннических схемах. В любом случае при блокировке счёта или карты первое, что нужно сделать, — обратиться в свой банк. Сотрудники расскажут, в чём конкретно причина блокировки, и подскажут, как лучше поступить в данной ситуации. Банки вправе потребовать подтверждающие документы, лучше быть к этому готовым», — пояснил замначальника отдела безопасности владимирского отделения Банка России Александр Храмов.Если в переводе отказаноКредитные организации по закону отслеживают подозрительные операции по картам и перехватывают мошеннические переводы. Данные об этих случаях передаются в Банк России, который ведёт базу подозрительных счетов. И если человек «засветился» в этой базе, ему могут приостановить доступ к карте и онлайн-банкингу.Также банки могут отказать в проведении операций, если есть подозрение, что человек связан с финансированием терроризма или отмыванием доходов.По словам Александра Храмова, для того чтобы избежать включения своих реквизитов в базу данных БР, необходимо придерживаться следующих правил: не совершать операции по просьбе незнакомых людей, никому не передавать свою банковскую карту и доступ к своему онлайн-банку, не сообщать посторонним людям реквизиты «пластка», коды из СМС или пуш-уведомлений, а также не стоит пересылать деньги, которые пришли к вам якобы по ошибке. В последнем случае нужно обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод по реквизитам отправителя.Кредит из воздухаОдновременно с этим снижается число жалоб на страховые компании. Их количество сократилось на треть — до 80 претензий. Гораздо меньше стало стандартных жалоб, связанных с КБМ, которые раньше были главной причиной увеличения числа обращений.Недовольство работой микрофинансовых организаций владимирцы также высказывали реже (136 обращений).По-прежнему актуальны жалобы на кибермошенничество, оформление займов на чужое имя. Так, в отдел МВД России по Вязниковскому району поступило обращение от четверых местных жителей, которые заявили, что на них оформлены крупные кредиты на общую сумму пять миллионов рублей, при этом сами потерпевшие займы не оформляли. Сотрудники полиции установили, что к этой истории причастен 21-летний общий знакомый потерпевших.Выяснилось, что молодой человек сам стал жертвой дистанционных мошенников, предложивших ему заработок на онлайн-инвестировании. Увлёкшись перспективой высокого дохода, он начал вкладывать собственные средства в «инвестиционный фонд», наблюдая за псевдодоходом в иностранной валюте в личном кабинете на фейковой платформе. Когда его сбережения закончились, он по указанию «брокера» оформил кредит на себя, затем занял деньги у друзей, показывая им свой инвестиционный счёт, и убедил нескольких приятелей предоставить ему свои мобильные телефоны с открытым онлайн-банком под предлогом вывода дохода.Вместо этого он оформлял кредиты на их имена, выдавая это за заработанные инвестиции. Когда потерпевшие получили СМС-уведомления о кредитах, они обратились в полицию, а сам молодой человек до последнего отказывался верить, что стал жертвой обмана. В настоящее время в отношении него возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».