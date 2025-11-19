Он погиб в ходе контртеррористической операции.

В Коврове Владимирской области, 19 ноября, стало известно о гибели в ходе контртеррористической операции по освобождению Курской области бойца СВО, уроженца города. Печальную новость близкие военного.Церемония прощания с погибшим состоится в четверг, 20 ноября, в 10:00. Все желающие смогут отдать дань уважения и проститься с бойцом в Спасо-Преображенском соборе по адресу улица Першутова, 28.Проститься также можно сегодня, 19 ноября. Храм будет открыт для прощания после 16:00.