Во Владимирской области 18 ноября в 21:57 диспетчеры Петушинского пожарно-спасательного гарнизона получили сообщение о крупном пожаре по адресу: улица Клязьменская, дом №1. Подробности ЧПНа место происшествия немедленно выехали 33 спасателя на 12 пожарных машинах. По прибытии было установлено, что горел мусор на площади 2000 квадратных метров, а также складское здание площадью 280 квадратных метров. Общая площадь возгорания составила 2280 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных, пламя было локализовано и полностью ликвидировано.По предварительным данным, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается дознавателями МЧС.