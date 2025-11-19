Среди выявленных нарушений — отсутствие дезинфекции транспорта, санпропускника, а также выгул птицы на открытой площадке.

В Суздальском районе Владимирской области в работе ФГБУ «Верхневолжский федеральный аграрный научный центр» нашли нарушения. Проверка, проведенная по коллективному обращению жителей, показала, что на предприятии, занимающемся разведением и продажей редких пород гусей, отсутствуют необходимые меры биобезопасности. Об этомСреди выявленных нарушений — отсутствие дезинфекции транспорта, санпропускника, а также выгул птицы на открытой площадке, что не предотвращает проникновение синантропных птиц. Также не обеспечена должная вентиляция в помещениях, и в полной мере не проводятся дезинсекция, дезакаризация и дератизация.Эти недостатки могли привести к вспышкам инфекционных заболеваний среди птиц и угрожать здоровью людей. По итогам проверки заместитель межрайонного прокурора внес представление руководителю учреждения, а в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). Устранение нарушений взято под контроль прокуратуры.