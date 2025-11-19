Водителя вынудили сдать ключи от автомобиля и покинуть территорию, а затем составили докладную о прогуле, уничтожив его объяснительную.

Во Владимирской области Юрьев-Польский районный суд восстановил водителя, несправедливо уволенного из компании. Как сообщает , конфликт с гендиректором произошел в июле 2025 года.Водителя вынудили сдать ключи от автомобиля и покинуть территорию, а затем составили докладную о прогуле, уничтожив его объяснительную.Под давлением сотрудник написал новую записку, признав отсутствие, что и стало причиной увольнения. Суд, изучив все детали, установил отсутствие реальных причин для увольнения и обязал компанию выплатить водителю 266 797 рублей 80 копеек за вынужденный прогул. Решение суда еще не вступило в законную силу.