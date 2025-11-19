Особое внимание уделено здравоохранению, образованию и поддержке семей.

Государственная Дума во втором чтении приняла проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. При этом основные параметры, утвержденные ранее, остались неизменными. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, ко второму чтению в документ был внесен ряд существенных поправок, направленных на увеличение финансирования ключевых социальных сфер и поддержку определенных категорий граждан.Особое внимание уделено здравоохранению, образованию и поддержке семей. Расходы на эти направления, а также в целом на социальную политику, существенно выросли. Значительные средства будут направлены на поддержку малообеспеченных семей и семей с детьми.Фракция «Единая Россия» инициировала предоставление субсидий льготным категориям граждан на приобретение и установку газоиспользующего оборудования, а также на проведение работ по социальной газификации. Это позволит повысить доступность газа для населения и снизить финансовую нагрузку.Здравоохранение получит дополнительное финансирование. На лекарственное обеспечение взрослых пациентов с заболеваниями из перечня высокозатратных нозологий будет выделено ещё 4,1 миллиарда рублей.Отдельное направление — поддержка участников специальной военной операции. Партия предложила направить дополнительно 8 миллиардов рублей на их поддержку. Также предусмотрено ежегодное выделение миллиарда рублей на повышение доступности протезно-ортопедической помощи для инвалидов. В течение трех лет более 3 миллиардов рублей будет направлено на создание центров высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации участников СВО.«Внесение этих и других важных поправок расширит возможности помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и будет способствовать дальнейшему развитию страны», — подчеркнул Игорь Игошин.