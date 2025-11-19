Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел рабочую встречу с послом республики Танзания в России Фредриком Ибрахимом Кибутой. Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений, делая при этом акцент на торговле, образовании и туризме.На сегодняшний день Танзания занимает 47-е место среди внешнеторговых партнеров Владимирской области. Регион выделяет Танзанию как одного из ведущих поставщиков кофейных зерен, в областном правительстве.Отмечается, что в ходе прошедших переговоров глава области Александр Авдеев и Фредрик Ибрахим Кибута затронули вопросы развития взаимодействия в таких ключевых сферах, как образование, туризм, сельское хозяйство и культура.Губернатор Александр Авдеев подчеркнул важность расширения торговых связей и предложил танзанийским партнерам принять участие в крупном региональном мероприятии. Авдеев пригласил делегацию на IV Владимирский инвестиционный конгресс, который будет посвящен темам «Индустрия 4.0. Туризм, международное партнерство».