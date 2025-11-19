Всего в городе насчитывается порядка 22 тысяч опор освещения, и работы по их планомерной замене ведутся постоянно.

Во Владимире продолжается обновление уличного освещения. Сейчас бригады МКУ «ЦУГД» работают на улице Стрелецкой, рядом со школой №22, устанавливая современные опоры взамен устаревших и небезопасных деревянных столбов. Это не единичный случай: только за этот год было смонтировано уже около 120 новых опор.Всего в городе насчитывается порядка 22 тысяч опор освещения, и работы по их планомерной замене ведутся постоянно.Чтобы обеспечить бесперебойную работу спецтехники и ускорить процесс модернизации, администрация убедительно просит горожан своевременно убирать свои автомобили с улиц и дворов, где ведутся работы.