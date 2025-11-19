Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил проект «Знак качества для образовательных организаций», в рамках которого будут поощрять лучшие учебные заведения страны. Цель амбициозной

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев представил проект «Знак качества для образовательных организаций», в рамках которого будут поощрять лучшие учебные заведения страны. Цель амбициозной программы – выделять лучшие школы, чьи достижения могут послужить примером для других коллег. Среди критерий для награждения – высокие образовательные результаты и высокая культура оценивания. Высокие образовательные результаты подтверждаются стабильными успехами школьников в