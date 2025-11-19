В районе дома № 6 по улице Даргомыжского сторонняя организация повредила теплосеть при переносе опоры освещения, сообщают во Владимирском филиале «Т-Плюс». В связи с этим сегодня, 19 ноября,

В районе дома № 6 по улице Даргомыжского сторонняя организация повредила теплосеть при переносе опоры освещения, сообщают во Владимирском филиале «Т-Плюс». В связи с этим сегодня, 19 ноября, до 20.00 в 24 домах на улицах Алябьева, Чайковского, Даргомыжского, Сурикова и Стасова будет отключено отопление. Наши сотрудники оперативно выехали на место, локализовали дефект в 10:30 и