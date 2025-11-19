Город Владимир продолжает программу обновления уличного освещения. В 2025 году уже установлено около 120 новых современных опор, пришедших на смену старым и небезопасным деревянным столбам.

Город Владимир продолжает программу обновления уличного освещения. В 2025 году уже установлено около 120 новых современных опор, пришедших на смену старым и небезопасным деревянным столбам. Очередные работы провели на улице Стрелецкой в районе школы №22. Специалисты муниципального учреждения «ЦУГД» демонтировали ветхие конструкции и смонтировали новые, надежные столбы. Всего на балансе города находится около 22 тысяч