Оперативники УФСБ при поддержке Росгвардии ликвидировали в Собинском районе подпольное производство синтетических наркотиков. Задержан местный житель, организовавший лабораторию в своих помещениях. В ходе операции изъято более 2 килограммов готового наркотического средства A-PVP, а также оборудование и химические реактивы для его производства. Все изъятые вещества направлены на экспертизу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о производстве