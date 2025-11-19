В период с 10 по 16 ноября зарегистрировано 106 заболевших ковидом. Столько же было неделей ранее. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом не растёт, течение болезни всё чаще

В период с 10 по 16 ноября зарегистрировано 106 заболевших ковидом. Столько же было неделей ранее. Несмотря на то, что заболеваемость коронавирусом не растёт, течение болезни всё чаще сопровождается пневмонией – 7,5% случаев (неделей ранее – 6,6%). В период с 10 по 16 ноября больше всего заболевших ковидом выявлено в Гусь-Хрустальном районе – 33 человека