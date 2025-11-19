Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село", на которой представлены шедевры из собрания музея-заповедника, открылась в Государственном историческом музее.

Выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село", на которой представлены шедевры из собрания музея-заповедника, открылась в Государственном историческом музее, всего в экспозиции представлено более 500 предметов из фондов "Царского села"."Никогда еще наш музей не устраивал такие гастроли музея-заповедника в Москве. 526 предметов из наших фондов - это огромное количество. И поверьте, каждый из этих предметов - это маленький шедевр, и художественный шедевр, и шедевр мемориальный, связанный с историей семьи Романовых, с историей России. Все лучшее, что есть у нас в музее, а некоторые предметы мы даже никогда не разрешали вывозить из царского села по соображению сохранности, мы все-таки рискнули и сегодня вы их увидите на этой выставке", - сказала журналистам на открытии выставки директор музея-заповедника Ольга Таратынова.Выставка будет проходить в Москве с 19 ноября до 13 апреля. В рамках выставочного проекта будут показаны не только предметы из постоянной дворцовой экспозиции, но и коллекции, которые хранятся в запасниках музея. В экспозицию вошли авторская мебель, украшенная драгоценными камнями и металлами, редчайшими сортами дерева; драгоценные предметы из знаменитой Янтарной комнаты, коллекции фарфора и стекла — произведения, созданные на русских императорских заводах и привезенные из-за рубежа, среди которых работы Эмиля Галле, а также часть ювелирного Нарышкинского клада, которая ранее не показывалась в Москве."Действительно, это уникальный проект, который никогда ранее не был. И мы очень благодарны, что он был предоставлен именно нам", - добавил генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин. Выставка будет проходить в Москве с 19 ноября до 13 апреля.Значительная часть выставки продемонстрирует личные вещи русских императоров и императриц, среди которых костюмы, аксессуары, оружие, предметы ежедневного и парадного обихода. Также на выставке будет представлена портретная живопись, в том числе портретами Петра Iработы Ивана Никитина, Елизаветы Петровны работ Виргилиуса Эриксена, а также произведения знаменитых мастеров из художественной коллекции "Царского Села".Кроме того, на выставке представлены предметы, выполненные из янтаря XVII – начала XVIII в.: шкатулки, доски для игры в шашки, шахматы и трик-трак, предметы личного обихода. Возникновение этих раритетов связано с приобретением Петром I панелей Янтарного кабинета, изготовленных немецкими мастерами для прусского короля. Представленные на выставке предметы хранятся в фондах музея.Также впервые в Москву для участия в выставке отправлены детские коляска и беговые сани, а также сани для взрослых, украшенные золочением и обитые парчой. Отдельный раздел выставки посвящен русским военным мундирам, представленным в музейном собрании во всем многообразии. Живописный ряд выставки украсят два полотна работы Карла Брюллова - "Святая царица Александра, возносящаяся на небо" и "Дафнис и Хлоя".