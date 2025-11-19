Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2115 в состоянии алкогольного опьянения.

Судебные разбирательства грозят 58-летнему жителю Коврова Владимирской области за наезд на сотрудника ГАИ. Расследование уголовного дела против него завершено. ПодробностиИнцидент произошел 6 августа 2025 года. Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 2115 в состоянии алкогольного опьянения, приехал на автомойку на улице Космонавтов в Коврове. Очевидцы заметили неадекватное состояние водителя и сообщили об этом в полицию, а также разместили информацию в социальных сетях.При выезде с автомойки его автомобиль начали преследовать сотрудники ГАИ. Когда водитель остановился, инспектор попытался открыть водительскую дверь и вытащить его из машины. В этот момент мужчина резко начал движение задним ходом, сбив полицейского, который получил телесные повреждения и нуждался в медицинской помощи.Продолжая движение, на улице Моховой обвиняемый столкнулся с другим автомобилем, после чего был задержан. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Все собранные следствием материалы признаны достаточными для передачи дела в суд.