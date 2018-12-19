В Москве двое хулиганов отломали букву М на крыше вестибюля станции метро Улица 1905 года. Возбуждено уголовное дело по статье Вандализм.

В Москве двое вандалов ночью отломали букву "М" на крыше вестибюля станции метро "Улица 1905 года". При этом они повредили ее опору и корпус.Найти злоумышленников удалось благодаря видеосистеме "Безопасный город" — ими оказались 20-летние молодые люди. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм", сообщили РИА Новости в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.Ущерб, нанесенный вандалами, составляет более 45 тысяч рублей. Как пояснили в ГУП "Московский метрополитен", при таких повреждениях восстановить поломанную букву "М" уже невозможно.