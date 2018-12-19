У шестимесячной Аиши Незаметдиновой тяжелый врожденный порок сердца. Состояние малышки стремительно ухудшается, она слабеет, от малейшего напряжения синеет, покрывается испариной и тяжело дышит. Для спасения Аиши не хватает 470 722 рубля.

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