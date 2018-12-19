Репортеры выяснили любопытные подробности пятой беременности Марии Порошиной. В кулуарах говорят, что отцом будущего ребенка является либо ее бывший муж, актер Илья Древнов, либо женатый, но уж точно не иностранец. Более того, якобы артистка сама оплатила услуги элитного роддома.

Репортеры выяснили любопытные подробности пятой беременности Марии Порошиной. В кулуарах говорят, что отцом будущего ребенка является либо ее бывший муж, актер Илья Древнов, либо женатый, но уж точно не иностранец. Более того, якобы артистка сама оплатила услуги элитного роддома.Пятая беременность окутана флером тайны и догадок. О том, что артистка ждет пятого ребенка, стало известно летом. Практически сразу после того, как в СМИ "утекла" информация о разводе актрисы с артистом Ильей Древновым. Эти данные стали настоящей сенсацией, ведь пара состояла в браке 17 лет, и со стороны казалось, что в семье царит полная гармония.Однако в близком кругу говорят, что отношения Порошиной и Древнова были крайне нестабильными. Якобы артист, который в полной мере не реализовал своих творческих амбиций, частенько устраивал дома скандалы, и Мария его выгоняла. О том, что в семье артистки проблемы, откровенно рассказала ее мать, заслуженная артистка Наталья Красноярская. "Бывали такие моменты, когда я приезжала ночью, и не только я, и Гоша Куценко приезжал, и мы как-то наводили порядок в доме. Гоша – настоящий мужчина, ответственный за всех", – рассказывала в недавнем интервью мать Порошиной.Говорят, еще Илья Древнов был против большой семьи, а также якобы ему "ничего не было нужно". "Обеспечивала семью Маша, она всем руководила, она купила участок с деревянной избушкой, потом начала строить добротный дом", – рассказала некая знакомая артистки.После того, как стало известно о разводе Порошиной и ее новой беременности, репортеры с ног сбились, чтобы узнать, кто же является отцом ребенка. Вначале появилась информация, будто Мария ждет малыша от своего давнего друга и партнера Ярослава Бойко, однако вскоре сама актриса опровергла эти данные. Порошина сообщила через соцсети, что отец ее ребенка живет за границей.Вот только не все поверили ее словам. "Маша избегает разговоров от отце ребенка. Конечно, это не Ярослав Бойко и никакой не иностранец. Вариантов может быть два: либо это Древнов, который не хотел еще одного ребенка, поэтому Маша рожает после развода с ним. Либо отец ребенка женат, поэтому отсутствует в жизни Маши", – рассказал компетентный источник.Якобы идею с иностранцем подкинул Порошиной ее бывший муж Гоша Куценко. Мол, если сказать прессе, что отец ее пятого ребенка живет вне России, никому не захочется его искать. Эту версию поддержала и мать Марии. "Знаю, что он испанец, но незнакома с ним. Это ее дело", – неопределенно ответила Красноярская на вопросы репортеров.Журналисты выяснили, что Мария Порошина сама себе оплатила роддом. Согласно информации того же издания, актриса намерена родить в элитном госпитале, популярном среди отечественных знаменитостей. Выяснили даже цену – роды класса люкс в этом роддоме стоят в среднем 780 тысяч рублей.