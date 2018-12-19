Активисты решили оценить состояние придомовых территорий

Активисты решили оценить состояние придомовых территорийВладимирские активисты решили оценить благоустройство дворов. Далеко не все придомовые территории прошли проверку.Так, например, детская площадка на Лакина, 145, 147, 149, 151, 153 показалась рейдерам травмоопасной из-за того, что на ней много мусора, камней, битого кирпича и торчащих металлических изделий над землей. Со всех сторон площадка окружена дорогой, не имеет ограждения и поэтому, по мнению активистов, точно небезопасна.В микрорайоне Юрьевец на Михалькова, 11, 13, 15 перед подрядчиком обозначали несколько важных проблем: наличие мусора на площадке, неразравненный песок. Кроме того, у одного из домов стоит особо опасный объект – «недострой», который не оградили, а значит он представляет опасность для детей.На проспекте Строителей, 13А, 13Б и 13Г те же проблемы – неогражденная детская площадка, которая примыкает к проезжей части.По итогам проверки общественники направили запрос в администрацию города на предоставление всех необходимых документов для окончательного решения о приёмке работ.