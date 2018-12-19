Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляет напоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение – слишком уж много слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.

Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляетнапоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение – слишком ужмного слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.Совместное фото со своим избранником Александра опубликовалав Instagram. Этозеленоглазый шатен с бородой – полное соответствие всем требованиям, которыеранее озвучивала Бортич в интервью.Как выяснилось, СМИ не ошиблись в своих предположениях.Ранее журналисты писали, что новый партнер артистки – сын депутатаЗаконодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Сообщалось,что Евгений занимается бизнесом – не так давно он создал школу ораторскогоискусства.Публикацией совместного снимка в микроблогеподтвердила отношения с сыном депутата. А в Instagram Евгения кадров с актрисой оказалось куда больше.Подписчики Александры тут же принялись обсуждать ее личную жизнь и желать ейсчастья, пишет "Экспресс-газета".Издание напоминает, что об отношениях Александры с мужчинамиизвестно не так много. Звезда многочисленных сериалов и кинолент встречалась сактером Ильей Маланиным. Позже девушка успела побывать замужем за рэпером рэперомМезза (Вячеславом Воронцовым). Брак Бортич продержался всего два года.