Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляет
напоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение – слишком уж
много слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.
Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляет
напоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение – слишком уж
много слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.
Совместное фото со своим избранником Александра опубликовала
в Instagram. Это
зеленоглазый шатен с бородой – полное соответствие всем требованиям, которые
ранее озвучивала Бортич в интервью.
Как выяснилось, СМИ не ошиблись в своих предположениях.
Журналисты писали, что новый партнер артистки – сын депутата
Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Сообщалось,
что Евгений занимается бизнесом – не так давно он создал школу ораторского
искусства.
Публикацией совместного снимка в микроблоге
подтвердила отношения с сыном депутата. А в Instagram Евгения кадров с актрисой оказалось куда больше.
Подписчики Александры тут же принялись обсуждать ее личную жизнь и желать счастья, пишет "Экспресс-газета".
Издание напоминает, что об отношениях Александры с мужчинами
известно не так много. Звезда многочисленных сериалов и кинолент встречалась с
актером Ильей Маланиным. Позже девушка успела побывать замужем за рэпером
Меззой (Вячеславом Воронцовым). Брак Бортич продержался всего два года.