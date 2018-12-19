Россия должна совершить рывок, иначе она не успеет заскочить даже в последний вагон технологической революции. В немалой степени эти слова Владимира Путина относятся и к строительной отрасли. Так как сейчас ситуация на рынке сложилась неоднозначная.

Россия должна совершить рывок, иначе она не успеет заскочить даже в последний вагон технологической революции. В немалой степени эти слова Владимира Путина относятся и к строительной отрасли. Так как сейчас ситуация на рынке сложилась неоднозначная."Это означает, что девелоперам практически невозможно никак адсорбировать инфляцию. А она все-таки есть в размере от 3% до 7%. Встает вопрос, что делать с эффективностью, с прибыльностью, потому что она падает с каждым годом. Все дорожает и приходится находить какие-то варианты", — поясняет президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.И таким вариантом могут стать новые технологии, которые позволят сделать тот самый рывок, о котором говорил президент. А найти их поможет беспрецедентный в строительной области проект BuildUp, запущенный компаниями "Дон-Строй", "Галс-Девелопмент" и "Фодд", а также фондом «Сколково» и Фондом развития интернет инициатив.Стоит отметить, что программа, прежде всего, рассчитана на «стартапы» – молодых предпринимателей, у которых есть инновации бизнес-идеи и большое желание работать. Технологии тоже нужны не все подряд, а только те, которые пригодятся при строительстве."Первое – все, что позволит оптимизировать сроки строительства. Мы уже все проектируем в BIM (программа для 3D-моделирования зданий, прим. ред.), мы умеем работать с модульными фасадами. Но нам хотелось бы совершить технологический прорыв, существенно сократив сроки монолитного высотного строительства. Второе – качество строительства. В эпоху глобальной цифровизации нам бы хотелось минимизировать влияние человеческого фактора на судьбу наших проектов или сделать это влияние хотя бы не таким драматическим. Третье – энергоэффективность и экологичность", — рассказывает генеральный директор компании "Дон-Строй Инвест" Алена Дерябина.Поиск новых технологий в рамках проекта BuildUp будет реализован в несколько этапов. Сначала соответствующий сайт, принимает заявки от всех желающих. Далее идеи стартаперов рассмотрит сам Фонд "Сколково". Это своеобразный фильтр, который должен выбрать наиболее эффективные продукты и технологии – на первичном этапе планируется собрать не менее 200 заявок.Далее стартаперов ждет более строгий, заочный отбор. Предложения участников будут оценивать специалисты "Сколково," а это ведущие российские и международные эксперты: ученые, инженеры и предприниматели. После них останется не более 30 участников. Последним, самым тонким фильтром станет очный отбор – претенденты лицом к лицу встретятся со специалистами.«Во-первых, это будет руководство компаний, которые участвуют в этом проекте. Во-вторых, мы уже договорились, что среди экспертов будет ректор МГСУ Андрей Волков, будет заместитель директора "Росатома" по капитальным вложениям. Будет Максим Шейфель, сити-менеджер фонда "Сколково". Будет председатель совета по экологическому строительству Гай Имз и директор центра "Композиты России" Владимир Нелюб", — говорит исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.В итоге останутся всего 12-15 участников, которые и получат финансирование, как от заказчиков, компаний застройщиков, так и от "Сколково". Для Фонда запуск акселератора Build Up – это еще и возможность привлечь новых резидентов.Важно добавить, что развитие технологий идет все стремительнее и достаточно консервативная строительная отрасль может за ними не поспевать: новый проект должен решить данную проблему."У стартапов и у крупных компаний разная скорость жизни. У стартапов скорость – недели, у крупных компаний – кварталы и годы. Когда встречаются два этих мира, они оказываются не всегда в состоянии эффективно друг с другом поработать. Площадка–акселератор – как раз то место, где мы будем выравнивать скорость движения, чтобы компании быстрее могли принимать решения. С другой стороны, стартап должен понимать, что его разработки должны соответствовать действующим нормам в строительстве", — уверен директор Фонда развития интернет инициатив Дмитрий Калаев.Что касается процедур и требований в строительстве, то тут опять же посодействует "Сколково", которое как раз занимается тем, что снимает нормативные барьеры: помогает изменить правила, нормы и СНиП. И если акселератор BuildUp выдаст хотя бы одну работающую технологию, то экономический эффект может быть просто оглушительным."Допустим, вы строите 100 тысяч квадратных метров, это несколько больших корпусов. Они обходятся вам, допустим, в 6 миллиардов рублей. Каждый год банковского кредита – это 10 %. То есть 600 миллионов рублей из этих денег вы каждый год выплачиваете просто проценты. Если мы найдем технологию, которая поможет сократить строительство, например, на 9 месяцев, то мы сэкономим до 500 миллионов рублей", — считает президент компании "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.Финал проекта BuildUp намечен на сентябрь 2019 года. Но это совсем не значит, что поиск молодых, перспективных стартаперов будет завершен. Наоборот, программа будет жить дальше, ведь, как говорилось ранее, от притока свежих, революционных идей и технологий зависит выживание целой отрасли.