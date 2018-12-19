Белорусские тележурналисты подсмотрели, что пишут депутаты во время совещания с президентом страны. Александр Лукашенко провел с ними встречу, посвященную спортивным результатам государства и развитию летних видов спорта.

Белорусские тележурналисты подсмотрели,что пишут депутаты во время совещания с президентом страны. Александр Лукашенкопровел с ними встречу, посвященную спортивным результатам государства иразвитию летних видов спорта.Белорусскийлидер очень жестко общался с чиновниками, что заставило некоторых буквальноопустить головы от стыда. Однако это не помешали депутатам вести на совещании свести довольно фривольные записи."Будеммного платить за результат. Сами зарабатывайте – тратьте. Ответить персонально.В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет "мерседесов", телки назаднем сиденье", – в кадр оператора местного телевидения попал листок с такимтекстом. О чем думал автор этих строк, остается загадкой, этот чиновникЛукашенко явно сильно оконфузился, увидев свои заметки по ТВ.Репортаж появился на YouTubeбелорусского телеканала ОНТ. Опубликованное 18 декабря видео совещаниябелорусского президента набрало более трех тысяч просмотров.Как писали "Дни.ру",ранее пресс-секретарьроссийского президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, какими видят вКремле отношения с Белоруссией, своим основным партнером. "Белоруссия– это наш союзник с большой буквы", – заявил он.Источники в окруженииАлександра сообщили, чтобелорусский лидер провел тайное совещание в Минске, н котором было решено"стоять до конца" за независимость страны. Лукашенко неоднократноговорил, что для него суверенитет – "это святое".