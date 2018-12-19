Белорусские тележурналисты подсмотрели,
что пишут депутаты во время совещания с президентом страны. Александр Лукашенко
провел с ними встречу, посвященную спортивным результатам государства и
развитию летних видов спорта.
Белорусские тележурналисты подсмотрели,
что пишут депутаты во время совещания с президентом страны. Александр Лукашенко
провел с ними встречу, посвященную спортивным результатам государства и
развитию летних видов спорта.
Белорусский
лидер очень жестко общался с чиновниками, что заставило некоторых буквально
опустить головы от стыда. Однако это не помешали депутатам вести на совещании с
вести довольно фривольные записи.
"Будем
много платить за результат. Сами зарабатывайте – тратьте. Ответить персонально.
В ближайшее время мы поможем. Бабла мало, нет "мерседесов", телки на
заднем сиденье", – в кадр оператора местного телевидения попал листок с таким
текстом. О чем думал автор этих строк, остается загадкой, этот чиновник
Лукашенко явно сильно оконфузился, увидев свои заметки по ТВ.
Репортаж появился на YouTube
белорусского телеканала ОНТ. Опубликованное 18 декабря видео совещания
белорусского президента набрало более трех тысяч просмотров.
Как писали "Дни.ру",
ранее пресс-секретарь
российского президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, какими видят в
Кремле отношения с Белоруссией, своим основным партнером. "Белоруссия
– это наш союзник с большой буквы", – заявил он.
Источники в окружении
Александра сообщили, что
белорусский лидер провел тайное совещание в Минске, н котором было решено
"стоять до конца" за независимость страны. Лукашенко неоднократно
говорил, что для него суверенитет – "это святое".