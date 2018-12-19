15 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Богдана Цеденова из Москвы. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Врачи настаивают на срочной операции.

15 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Богдана Цеденова из Москвы. У мальчика врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки, который стремительно увеличивается. Богдан маленький, хрупкий и слабый, он быстро устает, при малейшей нагрузке тяжело дышит и жалуется на боль в груди. Врачи настаивают на срочной операции, но у мальчика в Москве лишь временная регистрация, поэтому лечение в столичной клинике для него платное.Рады сообщить: вся необходимая сумма (332 010 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru и rusfond.ru собрали 348 070 руб. 82 157 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". Всего собрано 430 227 руб. Мама Богдана благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".