21 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кати Нечунаевой из Суетского района Алтайского края. У девочки сложный врожденный порок сердца. Сейчас необходимо срочно расширить артерии с помощью специальных стентов.

21 ноября на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Кати Нечунаевой из Суетского района Алтайского края. У девочки сложный врожденный порок сердца – тетрада Фалло. Катя уже перенесла две операции на открытом сердце. Состояние девочки на некоторое время улучшилось, но существует угроза сужения ветвей легочных артерий. Необходимо срочно расширить артерии с помощью специальных стентов.Рады сообщить: вся необходимая сумма (508 323 руб.) собрана. Читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru собрали 508 323 руб. Мама Кати благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".