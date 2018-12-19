Бракоразводный процесс одной из самых ярких пар Голливуда почти подошел к концу. Недавно выяснилось, что Анджелина Джоли может получить половину состояния Брэда Питта.

Бракоразводный процесс одной из самых ярких пар Голливуда почти подошел к концу. Недавно выяснилось, что Анджелина Джоли может получить половину состояния БрэдаПитта.Источник, близкий к звезде фильма "Бойцовский клуб",рассказал, что актеру придется регулярно тратить большие деньги на содержаниедетей. "Помимо алиментов, Питт должен оплачивать расходы на проживание, на образование и многие другие счета, которые будут тянуться за ним, пока каждомуиз наследников не исполнится 21 год", – сообщил он. Друг актера добавил, что Брэд может потратить в целом около 100 миллионов долларов.Недавно супругам удалось решить вопрос об опеке над шестьюдетьми. Изначально требовала единоличной опеки, заявляя, что умужа серьезные проблемы с алкоголем. Однако Питт прошел лечение и поборолпагубную привычку. Теперь актер может общаться с детьмибез посторонних и забирать их к себе."Он снова может видеться с наследниками, но теперь он столкнулся сдругой реальностью, которая будет бить его по карману, пока он не состарится.Это была главная причина, почему все судебные разбирательства длились так долго… Брэд Питт боролся за свои права, но не смог защитить себя от , которая хочет забрать половину его состояния", – передает слова анонимного источника RadarOnline.com.