Бывший министр спорта России Виталий Мутко, работающий в настоящий момент в должности вице-премьера правительства РФ, 19 декабря сложил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно на заседании исполкома РФС, которое проходит в Москве.

Бывший министр спорта России Виталий Мутко, работающий в настоящий момент в должности вице-премьера правительства РФ, 19 декабря сложил свои полномочия на посту президента Российского футбольного союза. Об этом стало известно на заседании исполкома РФС, которое проходит в Москве.Напомним, что Мутко приостановил работу в Российском футбольном союзе в декабре 2017 года на фоне допингового скандала Олимпийских игр-2014 в Сочи. Исполняющим обязанности главы РФС стал Александр Алаев.⚡Виталий Мутко покидает пост президента Россйского футбольного союза pic.twitter.com/JfOM1QDc2k— РФС (@official_rfs) 19 декабря 2018 г.Также стало известно, что будет проведена внеочередная конференции Российского футбольного союза, на которой, скорее всего, будет объявлено имя нового президента РФС. Она состоится 22 февраля. До этого времени исполняющим обязанности главы Российского футбольного союза будет Сергей Прядкин.Предполагается, что Мутко сменит председатель совета директоров петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков. Напомним, что он был президентом "Зенита" с 2008 по 2017 год.Кроме того, исполком РФС утвердил Михаила Галактионова на посту главного тренера молодежной сборной России, который стал у руля команды после отставки Евгения Бушманова.