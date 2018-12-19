В центре внимания качество бензина во Владимире. Общественники провели рейд по городским заправкам. Без нарушений не обошлось. Какие недостатки выявили на владимирских АЗС, расскажет Алексей Домнин.

Экзамен на качество общественники устроили сегодня городским заправкам. Каждую будут проверять по нескольким показателям. В первую очередь, активисты проводят тест на недолив. В мерник из бензоколонки заливают 10 литров бензина и смотрят по шкале, сколько на самом деле.Александр Пронякин, председатель общественной организации Контроль Качества Топлива 33: "Вот, эта колонка дает как положено. То есть здесь покупателю переживать не стоит. Здесь наливают как надо".За один день с проверками, общественники посетили три заправки г. Владимира. "По итогам первого этапа проверки, все заправки успешно прошли тест на недолив в пределах погрешности", - отмечает Александр Пронякин. У автолюбителей к владимирским заправкам претензий тоже нет. Не жалуются ни на недоливы, ни на качество бензина.Владимир Кузнецов, автолюбитель: "Я заправляюсь здесь постоянно. Пока жалоб нет. Машина едет, не стучит, не гремит, тянет".А вот результаты проверок говорят о том, что к выбору топлива владимирцам нужно подходить внимательнее. В ходе рейда была выявлена станция, на которой бензин явно разбавляют. Тест на разбавленное топливо простой: чтобы определить качество бензина, достаточно просто добавить в колбу с топливом воды."Смешали, должно получится: одна часть воды, одна часть бензина. То есть должно у нас получится: 250 мл воды, 250 мл бензина. Что мы видим? Что воды стало больше, а бензина стало меньше".Следующий шаг – проверка на октановое число, от которого зависят эксплуатационные свойства топлива, динамические и другие характеристики автомобиля. Если это 92-й бензин, то и октановое число должно быть таким же. Одна из заправок города этих правил не соблюдает, и с тестом не справилась. А ведь качество топлива, рассказывают активисты – залог долголетия автомобиля. Порою от качества бензина может зависеть чья-то жизнь.Александр Пронякин, председатель общественной организации Контроль Качества Топлива 33: "В самом мягком варианте – это поломка автомобиля. А если это скорая помощь, которая заправилась некачественным топливом и везет тяжелобольного, нуждающегося в срочной госпитализации? И вдруг, из-за поломки двигателя, не доезжает"."Результаты проверок будут переданы соответствующим надзорным органам", - рассказывают общественники. И если при проверке ведомств проблемы снова вскроются, недобросовестным владельцам автозаправок может грозить штраф от 500 тысяч рублей. Проводить такие "экзамены" на владимирских заправках активисты намерены продолжать и дальше.