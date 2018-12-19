С
момента старта Высшей партийной школы Единой России и первого
учебного модуля Политический лидер прошло 10 дней. За это время из
регионов подано уже более 1,5 тысячи заявок на участие в проекте. По
словам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета ЕР
Ольги Баталиной, в текущем году будет отобрано 150 участников, которые пройдут недельное обучение в Москве.
С
момента старта Высшей партийной школы "Единой России" и первого
учебного модуля прошло 10 дней. За это время из
регионов подано уже более 1,5 тысячи заявок на участие в проекте. По
словам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета "ЕР"
Ольги Баталиной, в текущем году будет отобрано 150 участников, которые пройдут недельное обучение в Москве.
Количество заявок свидетельствует о большом интересе к проекту,
уверена партиец. "Мы видим, что проект действительно востребован, люди
хотят учиться и повышать свою квалификацию", – отметила Баталина.
По ее словам, заявки приходят не только от членов "Единой России" и
сторонников партии, но и от экспертов и активистов партийных проектов и
дискуссионных площадок "ЕР". Модуль "Политический лидер" ориентирован на
людей с опытом общественной работы и политической деятельности, сказала
Баталина. По ее словам, с мест поступало много идей по совершенствованию образовательных программ.
Баталина
подчеркнула, что участники проекта смогут пройти обучение и статью
частью кадрового резерва "Единой России".
"Партия заинтересована в
сильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – добавила
парламентарий.
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задача учебного модуля – расширить знания участников о политическом
лидерстве, отметила научный руководитель Высшей партийной школы,
профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, образовательный проект позволит раскрыть потенциал участников, помочь их карьерному росту.
"Политический
лидер" – первый модуль образовательной программы Высшей партийной школы
"Единой России". Помимо этого, будут запущены модули "Политический
менеджер", "Партийный организатор", а также проект по повышению квалификации работников аппарата "ЕР".
Регистрация
участников "Политического лидера" проходит с 7 по 28 декабря. Проект
открыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов фракций "ЕР" в заксобраниях регионов, активных граждан и других.
Ранее "Дни.ру" писали о партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.