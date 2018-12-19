С момента старта Высшей партийной школы Единой России и первого учебного модуля Политический лидер прошло 10 дней. За это время из регионов подано уже более 1,5 тысячи заявок на участие в проекте. По словам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета ЕР Ольги Баталиной, в текущем году будет отобрано 150 участников, которые пройдут недельное обучение в Москве.

момента старта Высшей партийной школы "Единой России" и первогоучебного модуля прошло 10 дней. За это время изрегионов подано уже более 1,5 тысячи заявок на участие в проекте. Пословам депутата Госдумы, первого заместителя секретаря генсовета "ЕР"Ольги Баталиной, в текущем году будет отобрано 150 участников, которые пройдут недельное обучение в Москве.Количество заявок свидетельствует о большом интересе к проекту,уверена партиец. "Мы видим, что проект действительно востребован, людихотят учиться и повышать свою квалификацию", – отметила Баталина.По ее словам, заявки приходят не только от членов "Единой России" исторонников партии, но и от экспертов и активистов партийных проектов идискуссионных площадок "ЕР". Модуль "Политический лидер" ориентирован налюдей с опытом общественной работы и политической деятельности, сказалаБаталина. По ее словам, с мест поступало много идей по совершенствованию образовательных программ.Баталинаподчеркнула, что участники проекта смогут пройти обучение и статьючастью кадрового резерва "Единой России"."Партия заинтересована всильной команде как на федеральном уровне, так и в регионах", – добавилапарламентарий.Главнаязадача учебного модуля – расширить знания участников о политическомлидерстве, отметила научный руководитель Высшей партийной школы,профессор МГИМО и Высшей школы экономики Оксана Гаман-Голутвина. По ее словам, образовательный проект позволит раскрыть потенциал участников, помочь их карьерному росту."Политическийлидер" – первый модуль образовательной программы Высшей партийной школы"Единой России". Помимо этого, будут запущены модули "Политическийменеджер", "Партийный организатор", а также проект по повышению квалификации работников аппарата "ЕР".Регистрацияучастников "Политического лидера" проходит с 7 по 28 декабря. Проектоткрыт для людей от 20 до 50 лет – единороссов и сторонников партии, членов фракций "ЕР" в заксобраниях регионов, активных граждан и других.Ранее "Дни.ру" писали о партийного проекта для молодых людей в возрасте до 35 лет "ПолитСтартап". По итогам единого дня голосования в сентябре каждый шестой кандидат, участвовавший в нем, стал депутатом.