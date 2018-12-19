Спортсменка пропустит важные соревнования. Это стало известно от пресс-службы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Спортсменка пропустит важные соревнования. Это стало известно от пресс-службы Федерациифигурного катания на коньках России (ФФККР).В списке тренировочных групп участниковчемпионата России, опубликованном наофициальном сайте ФФККР, нет фамилии Туктамышевой. Вместо нее на состязания заявленаВиктория Васильева.О том, что12 декабря Елизавета попала в больницу с воспалением легких, сообщил ее тренер АлексейМишин. Предполагалось, что из-за этого девушка пропустит турнир, который пройдетс 19 по 23 декабря в Саранске. Многие поклонники Туктамышевой считают, что она простудиласьво время финала Гран-при в Ванкувере, потому что на льду было очень холодно.Национальное первенство является отборочным соревнованиемв состав сборной России на чемпионат Европы. В Старый Свет отправятся двапервых номера по итогам чемпионата России, а третья кандидатура может бытьпредложена тренерским советом.Ранее сама Елизавета рассказала, как отмечаетсвой День рождения, находясь в больнице. Спортсменка поведала, что ее навестилидрузья и опубликовала в Instagram совместный снимок с ребятами. В кадре Лиза позирует с цветами, улыбаясь в камеру. Пользователи соцсети пожелалифигуристке скорейшего выздоровления и новых побед.