Спортсменка пропустит важные соревнования. Это стало известно от пресс-службы Федерации
фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Спортсменка пропустит важные соревнования. Это стало известно от пресс-службы Федерации
фигурного катания на коньках России (ФФККР).
В списке тренировочных групп участников
чемпионата России, опубликованном на
официальном сайте ФФККР, нет фамилии Туктамышевой. Вместо нее на состязания заявлена
Виктория Васильева.
О том, что
12 декабря Елизавета попала в больницу с воспалением легких, сообщил ее тренер Алексей
Мишин. Предполагалось, что из-за этого девушка пропустит турнир, который пройдет
с 19 по 23 декабря в Саранске. Многие поклонники Туктамышевой считают, что она простудилась
во время финала Гран-при в Ванкувере, потому что на льду было очень холодно.
Национальное первенство является отборочным соревнованием
в состав сборной России на чемпионат Европы. В Старый Свет отправятся два
первых номера по итогам чемпионата России, а третья кандидатура может быть
предложена тренерским советом.
Ранее сама Елизавета рассказала, как отмечает
свой День рождения, находясь в больнице. Спортсменка поведала, что ее навестили
друзья и опубликовала в Instagram совместный снимок с ребятами. В кадре Лиза позирует с цветами, улыбаясь в камеру. Пользователи соцсети пожелали
фигуристке скорейшего выздоровления и новых побед.