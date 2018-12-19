Нападающий московского Спартака Луис Адриано, отвечая на вопросы болельщиков красно-белых, заявил, что считает себя самым ценным игроком москвичей. Также он сообщил, кто, по его мнению, является лучшим футболистом РПЛ.

Нападающий московского "Спартака" Луис Адриано, отвечая на вопросы болельщиков красно-белых, заявил, что считает себя самым ценным игроком москвичей. Также он сообщил, кто, по его мнению, является лучшим футболистом РПЛ.Официальный твиттер "Спартака" опубликовал видео с ответами Адриано на вопросы поклонников красно-белых. На просьбу определить самого ценного игрока клуба бразилец назвал себя.Кроме того, он считает Зе Луиша лучшим футболистом чемпионата России, а Александра Ломовицкого назвал самым талантливым молодым игроком "Спартака".Ранее Адриано опроверг информацию об уходе из клуба, заявив, что его все устраивает в спартаковской команде.