Первый и единственный президент СССР ответил главе государства на слова об одностороннем разоружении Советского Союза. Михаил Горбачев не согласен с Владимиром Путиным.

Первый и единственный президентСССР ответил главегосударства на слова об одностороннем разоружении Советского Союза. МихаилГорбачев не согласен с Владимиром Путиным.Российскийлидер заявил о том, что заключение Договора о ликвидации ракет среднейи малой дальности (РСМД) было разоружением лишь для СССР. такуюточку зрения считает неверной.Политик сообщил, что Путина могли неправильно информировать. "Никакого одностороннего разоружения не было. СогласноДоговору РСМД, были уничтожены сотни ракет – как советских, так иамериканских", – цитирует Горбачева телеканал .ПрезидентСССР также отметил, что над решениями о разоружении работали самые высшиевоенные чины Советского Союза, в том числе Министерства обороны и Генштаба. "Значительная часть ракет всех видовбазирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991года", – заявил Михаил Горбачев.Напомним, выступаяна коллегии Минобороны 18 декабря, Владимир Путин заявил, что Договор ДРСМД был со стороны СССР, "посути, односторонним разоружением". "Зачем на это пошли – одному богу известно",– добавил глава государства. Лидеры СССР и США подписали ДРСМД 8 декабря 1987года в Вашингтоне. Страны представляли президенты Михаил и РональдРейган.