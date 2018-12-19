Первый и единственный президент
СССР ответил главе
государства на слова об одностороннем разоружении Советского Союза. Михаил
Горбачев не согласен с Владимиром Путиным.
Первый и единственный президент
СССР ответил главе
государства на слова об одностороннем разоружении Советского Союза. Михаил
Горбачев не согласен с Владимиром Путиным.
Российский
лидер заявил о том, что заключение Договора о ликвидации ракет средней
и малой дальности (РСМД) было разоружением лишь для СССР. такую
точку зрения считает неверной.
Политик сообщил, что Путина могли неправильно информировать. "Никакого одностороннего разоружения не было. Согласно
Договору РСМД, были уничтожены сотни ракет – как советских, так и
американских", – цитирует Горбачева телеканал .
Президент
СССР также отметил, что над решениями о разоружении работали самые высшие
военные чины Советского Союза, в том числе Министерства обороны и Генштаба. "Значительная часть ракет всех видов
базирования сокращалась согласно заявлениям президентов США и СССР осенью 1991
года", – заявил Михаил Горбачев.
Напомним, выступая
на коллегии Минобороны 18 декабря, Владимир Путин заявил, что Договор ДРСМД был со стороны СССР, "по
сути, односторонним разоружением". "Зачем на это пошли – одному богу известно",
– добавил глава государства. Лидеры СССР и США подписали ДРСМД 8 декабря 1987
года в Вашингтоне. Страны представляли президенты Михаил и Рональд
Рейган.