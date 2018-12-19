Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России.

Депутаты Госдумы РФ одобрили поправки, направленные на снижение количества фиктивных браков, которые иностранцы заключают с россиянами для получения разрешения на временное проживание в России. Документ принят в третьем, окончательном чтении.В соответствии с законопроектом, теперь иностранцам, состоящим в браке с гражданином России, будет выдаваться разрешение на временное проживание в РФ в том же регионе, где живет его супруг или супруга, сообщает ТАСС.