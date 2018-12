Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск открыл первый скоростной подземный туннель под Лос-Анджелесом

Как рассказал Маск на презентации, которая транслировалась на сайте The Boring Company, для быстрого проезда по туннелю машины оснастят выдвижными боковыми колесами, которые будут выдвигаться и убираться по необходимости. Технологию он продемонстрировал на автомобиле собственной марки Tesla. По словам предпринимателя, такие колеса могут быть изготовлены и для других автономных электромобилей.Можно ехать со скоростью более 240 километров в час. На этой скорости кажется, что телепортируешься по городу. <...> Во всех туннелях будут постоянно циркулирующие автомобили для пешеходов и велосипедистов", — написал Маск в твиттере.Строительство тестового туннеля обошлось The Boring Company в 10 миллионов долларов.Илон Маск основал буровую компанию The Boring Company в конце 2016 года. План Маска предусматривает параллельное строительство двух сетей туннелей в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) и в столичном регионе на Восточном побережье.На следующем этапе не исключено создание подземных коридоров в Техасе или Сан-Франциско.Миллиардер объявил о начале строительства туннеля в конце июня 2017 года.