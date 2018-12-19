В Иркутске участковый полицейский и двое его знакомых жестоко избили и изнасиловали женщину. Возбуждено уголовное дело.

В Иркутске участковый полицейский и двое его знакомых жестоко избили и изнасиловали женщину.Преступление было совершено в ночь на 16 декабря в участковом пункте полиции №8. Возбуждено уголовное дело. По решению Октябрьского районного суда все трое насильников арестованы на 2 месяца. Известно, что один из участников преступления ранее уже был судим, сообщили РИА Новости в прокуратуре Октябрьского района города.