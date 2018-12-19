Окружение Армена Джигарханяна тщательно оберегает его от контактов с внешним миром. По этой причине узнать о состоянии здоровья знаменитости в подробностях не представляется возможным. Дни.ру нашли выход и узнали о положении вещей у специалиста.

Окружение Армена Джигарханяна тщательно оберегает его от контактов с внешним миром. По этой причине узнать о состоянии здоровья знаменитости в подробностях не представляется возможным. "Дни.ру" нашли выход и узнали о положении вещей у специалиста."У него линия жизни пошла уже вниз. Состояние общее не на балансе. Поэтому в ближайшее время нужно всем быть крайне внимательным по отношению к его здоровью, чтобы продлить ему жизнь", – считает ясновидящая . По словам эксперта, жить он еще будет. Более того, недавно Джигарханян проходил лечение в стационаре."Сейчас с ним так же постоянно находится рядом человек с медицинским образованием. Вижу у него есть серьезные на данный момент проблемы с ногами и сердечно сосудистой системой. У него участились головные боли",– продолжила Галина. Известно, что в душе артист все так же верит, что Романовская относилась к нему искренне и до сих пор считает ее порядочной женщиной. Но так же он считает и что она его обворовала."Он как-то колеблется и все это ему очень будоражит его нервную систему. Он никак не может поверить хоть в какие-то мысли, которые у него в голове. То он ненавидит Виталину, то вспоминает добрые и теплые моменты. Когда они жили вместе, кто-то все же сделал им какую-то порчу. Я вижу, что на нем и на их семье в целом есть некое магическое воздействие",– отметила ясновидящая, Отсюда, по убеждению ясновидящей, можно сделать вывод – Джигарханян мучается и физически и духовно. "Новый год он встретит хорошо, и праздники пройдут у него замечательно. Ну на данный момент он ни с кем не хочет видеться, только есть рядом с ним какой то его давний друг. По судьбе он долгожитель. Будем надеяться, что все мы его не потеряем и он сможет прожить еще долгие лета. Счастливый день его среда", – резюмировала она.