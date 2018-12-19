Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте
снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд
создан для особых случаев.
Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте
снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд
создан для особых случаев.
На снимке 38-летняя Кардашьян позирует
в белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открывая
грудь и ноги его обладательницы.
Во время показа на неделе
моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Миночкиной представляла модель
и блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето 2018, сообщает Harpersbazaar.com.
Пользователям
соцсети очень понравился наряд Кардашьян. Поклонники осыпали модель
комплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7
миллиона лайков.
Напомним, а октябре Ким
Кардашьян одела двухлетнего сына в водолазку с надписью на русском языке.
На появившемся в соцсетях фото Сейнт Уэст предстал в ярко-оранжевой рубашке и
черном свитере американского дизайнера Херона Престона, на воротнике написано
слово "стиль".
Как писали "Дни.ру",
этим летом участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" ввела новый
пляжный тренд, который возмутил многих ее поклонников. Звезда надела купальник,
нижняя часть которого была натянута выше бедер. А осенью модель выложила
в Instagram фотографии в открытом бикини, позже удалив свой пост.