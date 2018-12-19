Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунте снимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный наряд создан для особых случаев.

Ким Кардашьян-Уэст поделилась в своем Instagram-аккаунтеснимком в наряде от российского дизайнера Яси Миночкиной. Экстравагантный нарядсоздан для особых случаев.На снимке 38-летняя Кардашьян позируетв белом прозрачном платье ручной работы. Оно блестит и переливается, открываягрудь и ноги его обладательницы.Во время показа на неделемоды Mercedes-Benz Fashion Week Russia творение Миночкиной представляла модельи блогер Анастасия Решетова. Платье относится к коллекции весна-лето 2018, сообщает Harpersbazaar.com.Пользователямсоцсети очень понравился наряд Кардашьян. Поклонники осыпали моделькомплиментами. За 12 часов пост собрал более 3,7миллиона лайков.Напомним, а октябре КимКардашьян одела двухлетнего сына в водолазку с надписью на русском языке.На появившемся в соцсетях фото Сейнт Уэст предстал в ярко-оранжевой рубашке ичерном свитере американского дизайнера Херона Престона, на воротнике написанослово "стиль".Как писали "Дни.ру",этим летом участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" ввела новыйпляжный тренд, который возмутил многих ее поклонников. Звезда надела купальник,нижняя часть которого была натянута выше бедер. А осенью модель выложилав Instagram фотографии в открытом бикини, позже удалив свой пост.