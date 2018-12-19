Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшая теннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами.

Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшаятеннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами.Весьма откровенное фото теннисистка поставила на своюаватарку в Instagram.Фанатов особенно взбудоражила татуировкатигра на обнаженном бедре Элины.Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фотосмутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинствофанатов в восхищении. "Чертовскисексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютнаяльвица", "Невероятна!", "Круто", – делятсявпечатлениями подписчики теннисистки.Сейчас продолжает подготовку к новому сезону.Первым турниром 2019 года для украинки станут соревнования в австралийскомБрисбене. Элина будет защищать чемпионское звание.Ранее Свитолина объявила в своем микроблоге о стартеконкурса среди подписчиков, в котором она разыграет свою ракетку. "Друзья,наступило время рождественского конкурса. У вас есть шанс получить ракетку,которой я играла в сезоне-2018", – написала Элина.Поклонникам предлагается назвать любимый матч с участиемСвитолиной, поставить лайк посту в Instagram и отметить троих друзей в комментариях. Победителя теннисистка назовет 24 декабря.