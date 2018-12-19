Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшая
теннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами.
Пикантной фотографией порадовала поклонников лучшая
теннисистка Украины. Элина Свитолина позирует в ванне с теннисными мячами.
Весьма откровенное фото теннисистка поставила на свою
аватарку в Instagram.
Фанатов особенно взбудоражила татуировка
тигра на обнаженном бедре Элины.
Поклонники снимок оценили, но некоторых откровенность фото
смутила. "Пошленько", – написал один из комментаторов. Однако большинство
фанатов в восхищении. "Чертовски
сексуальная девушка", "Вау! Выглядишь фантастически", "Валютная
львица", "Невероятна!", "Круто", – делятся
впечатлениями подписчики теннисистки.
Сейчас продолжает подготовку к новому сезону.
Первым турниром 2019 года для украинки станут соревнования в австралийском
Брисбене. Элина будет защищать чемпионское звание.
Ранее Свитолина объявила в своем микроблоге о старте
конкурса среди подписчиков, в котором она разыграет свою ракетку. "Друзья,
наступило время рождественского конкурса. У вас есть шанс получить ракетку,
которой я играла в сезоне-2018", – написала Элина.
Поклонникам предлагается назвать любимый матч с участием
Свитолиной, поставить лайк посту в Instagram и отметить троих друзей в комментариях. Победителя теннисистка назовет 24 декабря.