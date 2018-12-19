Появился ролик прогулки футболиста по ночному Санкт-Петербургу. В нем Андрей Аршавин запечатлен в сопровождении неизвестных девушек.

Появился ролик прогулки футболиста по ночному Санкт-Петербургу. В нем Андрей Аршавин запечатлен в сопровождении неизвестных девушек.На кадрах видно, чтоспортсмен приятно проводит время. едет на коне, а происходящее накамеру снимает одна из его спутниц."Да ладно тебе, чеготы?", – уговаривает экс-футболиста сборной России представительница прекрасногопола. На это Аршавин спрашивает, только ли для личного архива его снимаетдевушка. И она отвечает положительно.Затем съемка ведется,когда спортсмен обнимает одну из женщин. "Аршавин-то ловелас у нас!.. И тебялюбит, смотри! Всех любит Аршавин. Аршавин, а нас любить?..", – слышится закадром голос и смех.Крометого, очевидцы рассказали, что футболист перед конной прогулки вышел изстриптиз-клуба. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полнуюстоимость услуги и отдал всего тысячу рублей, передает Life.ru.Ранее фото ночного променада спортсмена попалив Сеть. Фолловеры возмутились, почему в такое позднее время Андрей не сженой Алисой.Напомним, что скандал всемье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всюстрану о расставании с мужем, заверив, что решение связано с еепрофессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что не толькоработа стала причиной разрыва: футболист якобы изменил жене с казахстанскоймоделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Аршавина.