Появился ролик прогулки футболиста по ночному Санкт-Петербургу. В нем Андрей Аршавин запечатлен в сопровождении неизвестных девушек.
Появился ролик прогулки футболиста по ночному Санкт-Петербургу. В нем Андрей Аршавин запечатлен в сопровождении неизвестных девушек.
На кадрах видно, что
спортсмен приятно проводит время. едет на коне, а происходящее на
камеру снимает одна из его спутниц.
"Да ладно тебе, чего
ты?", – уговаривает экс-футболиста сборной России представительница прекрасного
пола. На это Аршавин спрашивает, только ли для личного архива его снимает
девушка. И она отвечает положительно.
Затем съемка ведется,
когда спортсмен обнимает одну из женщин. "Аршавин-то ловелас у нас!.. И тебя
любит, смотри! Всех любит Аршавин. Аршавин, а нас любить?..", – слышится за
кадром голос и смех.
Кроме
того, очевидцы рассказали, что футболист перед конной прогулки вышел из
стриптиз-клуба. При этом, по их данным, Аршавин отказался оплачивать полную
стоимость услуги и отдал всего тысячу рублей, передает Life.ru.
Ранее фото ночного променада спортсмена попали
в Сеть. Фолловеры возмутились, почему в такое позднее время Андрей не с
женой Алисой.
Напомним, что скандал в
семье футболиста разгорелся осенью 2017 года. Алиса Аршавина объявила на всю
страну о расставании с мужем, заверив, что решение связано с ее
профессиональной деятельностью. Однако журналисты выяснили, что не только
работа стала причиной разрыва: футболист якобы изменил жене с казахстанской
моделью Ольгой Семеновой. Впрочем, вскоре Алиса простила Аршавина.